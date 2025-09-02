Новини
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Автор: Десислава Томева 14:28
©
Вече преминахме етапа на политическите декларации и символиката. Сега централна роля заемат практическите действия – онези конкретни стъпки, които ще определят доколко успешно ще бъде реализиран този преход за икономиката, за бизнеса и най-вече за хората. Това каза в Бургас управителят на БНБ Димитър Радев.

Ролята на бизнеса

Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото. Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността, каза радев, цитиран от "Фокус". Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала.

Еврото ще осигури по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-силен интерес на инвеститорите към България. А това означава нови инвестиции, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и ускорен растеж.

Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира ясно с клиентите. Само така процесът ще бъде прозрачен и без излишно напрежение.

Влиянието върху хората

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите. За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи. Разбираемо е, че хората имат и въпроси. Затова правителството вече прилага ключови мерки: двойно обозначаване на цените, засилен надзор и информационни кампании.

БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Ние публикуваме отговорите на всички въпроси, които получаваме по темата "евро“ – както на нашата интернет страница, така и в печатна форма. Последното печатно издание е на разположение и на всички участници в днешното събитие.

Общините като посредници

Общините ще спечелят от по-лесния достъп до европейски програми и от по-голямата предвидимост в бюджетното планиране. Това ще им даде повече гъвкавост при реализирането на местни инвестиции и по-добри условия за управление на публичните ресурси.

Особено за община Бургас въвеждането на еврото ще създаде нови възможности за развитие на туризма, улеснявайки чуждестранните посетители и привличайки повече инвестиции в сектора. Но най-важното е тяхната близост до хората. Общините са тези, които трябва да разясняват на място, да насърчават доверието и да гарантират прозрачност в процеса.

Предизвикателствата

Не бива да подценяваме и трудностите. Първото предизвикателство е възприятието за цените. Дори когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието. Решението е в строг контрол, честен диалог и навременна информация.

Второто предизвикателство е политическата стабилност. Членството в еврозоната е национален проект, който изисква последователност и съгласие по ключови въпроси. В този смисъл преходът е тест за зрелостта на политическите сили – доколко могат да поставят дългосрочния интерес на страната над краткосрочните партийни цели.

Ролята на Българската народна банка

Българската народна банка е готова. Банковата система е стабилна, техническата инфраструктура – подготвена, логистиката – в ход.

От началото на месеца БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата – от Управителния съвет на ЕЦБ до съответните комитети и работни формати, което гарантира пълна синхронизация още преди 1 януари 2026 г. с процедурите и стандартите на еврозоната.

Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход, системите за плащания са адаптирани, а банковият сектор работи в тясна координация с нас.

Но успехът няма да дойде само от БНБ и банковия сектор. Той зависи от всички – институциите, бизнеса, синдикатите и местните власти.

Основни задачи до 1 януари 2026 г.

Ако трябва да очертаем рамката на предстоящите задачи, тя се свежда до следното:

• Бизнесът – да завърши подготовката на системите, да обучи персонала и да информира коректно клиентите.

• Институциите – да гарантират последователност в политиките, ефективна защита на потребителите и прозрачна комуникация.

• Общините – да поддържат диалог с хората и да изграждат доверие.

• БНБ – да финализира логистиката и да гарантира стабилността на финансовата система.

Еврото няма да замени нуждата от добра политика.

Бюджетната дисциплина, структурните реформи и модернизацията на администрацията ще останат основата на устойчивото развитие. Но ако запазим тези усилия, еврото ще консолидира нашите предимства – стабилност, доверие и по-добри условия за растеж.

Еврото е повече от валута. То е инструмент за стабилност, платформа за растеж и по-висок жизнен стандарт. То е котва за нашето европейско бъдеще.

При достатъчна зрялост на политическите фактори и на обществото, това е проект, който трябва да ни обедини, а не да ни разделя.

Димитър Радев направи изказването си по време на информационно събитие за въвеждане на еврото в Бургас.

