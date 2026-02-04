Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
©
"Те действаха сравнително адекватно, въпреки че не бяха готови за гасене на пожари. Виждал съм ги тези хора как действат в гасенето на пожара, дали са били точно тези хора, не мога да кажа. Бяхме се обадили на 112 и те ги бяха пратили тях да реагират максимално бързо на този сигнал", допълни той.
"Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано, разбира се", каза още Венев.
Припомняме, че 49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години бяха открити в хижа край "Петрохан", а самата тя бе опожарена.
МВР проверява версия за секта, както и евентуално отмъщение на дървената мафия. Издирва се Калушев като свидетел на престъплението. Освен него, търсят и момче на 16 години, което е било в хижата.
Още по темата
/
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
09:01
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
Още от категорията
/
Политически анализатор: ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Елисавета Белобрадова: Предлагам себе си за служебен премиер, дори нещо да объркам, няма да е фатално
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
21:39 / 03.02.2026
Проф. Николай Витанов: Ако приложим "Теорията на дългата коса" и ...
21:40 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
18:20 / 03.02.2026
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за у...
16:45 / 03.02.2026
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
16:45 / 03.02.2026
Йотова продължава с консултациите с парламентарните групи
15:49 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.