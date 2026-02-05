Шефът на КЕВР: До момента няма постъпили жалби за завишени сметки на тока
©
Първо искам да подчертая дебело, че независимо от факта, че тази проверка беше анонсирана като съвместна такава между Министерството на енергетиката и КЕВР – ние, като независим орган, сме отговорни за определянето на цените и контрола по тяхното прилагане. Тоест, като институция, която отстоява своята независимост, и не сме допускали намеса в определянето на цената на електрическата енергия от страна на изпълнителната власт, така и няма да допуснем намеса в контролната дейност на комисията. Това заяви пред журналисти Младеновски по време на брифинг днес.
Той заяви твърдо, че няма да допуснат намеса в контролната дейност на комисията. "По закон компетентността по контрол върху прилагането на цените на КЕВР като ролята на Министерство на енергетиката се свежда единствено до проверка за техническото състояние на мрежата и няма отношение по прилагането на цените", каза още председателят на КЕВР.
Чрез разпоредените проверки ще се проследява: информация за фактурите, сравнявайки ги със съпоставим период през предходната година; правоприлагане на цените и отчетния период; превалутиране на сметките и дали закупената енергия съответства на фактурираната през периода.
Пламен Младеновски заяви, че при установяване на нередности КЕВР ще действа безкомпромисно в санкциите към електроразпределителните дружества. Но подчерта, че няма изменение в цената на тока от 1 януари тази година.
"До момента съм разписал над 100 наказателни постановления за милиони левове на електроразпределителните дружества. "Информацията за тези завишени сметки идва от "еуфорията, която е настанала в социалните мрежи и медиите“. Засега в КЕВР броят на получените жалби е 0. За да съм по-коректен - до вчера, тъй като днес все още не съм проверил пощата си“, коментира той.
Още по темата
/
Сметките за ток, които получиха някои хора: От 207 лв. на 637 лв. или от 5,50 евро на 159 евро
09:27
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
08:37
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Явор Куюмджиев: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за електроенергия
04.02
Още от категорията
/
Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
17:28
Кирил Домусчиев: По-висока цена на електроенергията означава по-висока цена на продукцията ни, създава инфлация
16:31
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност над 50 000 евро
15:49
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
15:27
АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с автомобили готови за зимни условия – възможни са поледици от ниските температури
11:47
Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
10:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.