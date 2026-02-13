Шефът на КПК Антон Славчев е подал оставка
Това стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Той е подал заявление до парламента на 11 февруари.
Освобождаването му ще бъде гласувано днес от депутатите.
Припомняме, че ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех.
Очаквайте подробности!
