Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
И добави: "Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, подчерта той.
По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева. "Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6-10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, заяви Марков.
"Има известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", коментира той паралелното използване на лев и евро до края на януари у нас.
И припомни, че е направен подробен и доста добър анализ от експерти на БНБ съвместно с бизнеса. "Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък - около 14-15 дни“, уточни той.
Марков коментира и сигнал до NOVA, според който гробно място, което преди Нова година е струвало 125 лева, през 2026 г. вече е с цена 125 евро. На въпрос това е класически пример за най-големия страх на хората - че всичко ще стане "по две“ той подчерта: "Излиза, че за държавата може, а за бизнеса не. Не е така".
И обясни, че има такива решения, приети още през юни и юли месец на миналата година. "В някои общини тогава са взети решения за вдигане на цени и такси т включително за транспорт и услуги. Ние работим активно с областните управители и ще проверим конкретния случай с гробните места“, увери Марков.
По време на така наречения "буферен период", когато контролът не е бил толкова интензивен, възниква въпросът дали някои институции и търговци не са използвали момента, за да повишат цените необосновано. "Ние спираме подобни практики, където ги установим. Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен – намесихме се и нещата бяха изгладени“, даде пример той.
Марков подчерта, че не са отчетени някакви "фрапантни нарушения", което отдаде на добрата информационна кампания, която е направена в месеците до въвеждане на еврото. "В момента дори очакваме от Комисията за защита на конкуренцията списъци с доставчици, защото малките магазини в по-отдалечените райони са силно зависими от тях. Ако доставчикът вдигне цената, търговецът няма какво да направи“, обясни той.
По думите му ситуацията е различна при големите търговски вериги, които разполагат с по-голяма пазарна сила. Като по-сериозен проблем той открои цените на паркингите. "Прави впечатление, че на много места цените на паркоместата са завишени. Проверихме над 80 паркинга. В някои случаи имаше директно увеличение от 2 лева на 2 евро. Имаше и фрапиращ случай във Варна с 14 различни сигнала за един и същи паркинг“, посочи шефът на НАП.
Около 70% от постъпилите в НАП над 1000 сигнала от началото на годината са от компетенцията на приходната агенция, а останалите касаят Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и КЗК. Сигналите се обработват съвместно. "Най-често хората сигнализират за хранителни стоки. Въпреки това, в повечето случаи се оказва, че няма съществени нарушения. Имаше много промоции - например при хляба или бялата техника. Част от сигналите се дължат на това, че промоционални цени са изтекли“, обясни Марков.
По думите му реалните нарушения по-често се установяват в сектора на услугите. "По наше мнение именно при услугите има по-голям риск от необосновано повишение на цените - фризьорски услуги, фитнеси, паркинги. Извършихме 200 проверки на фризьорски салони след Нова година, но в деня на проверките 77 от тях бяха затворени. Вероятно са били предупредени - признавам, че това беше наша грешка“, отчете Марков.
И отново подчерта: "Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. След наши проверки имаше случаи, в които търговци доброволно върнаха старите цени. В повечето случаи става дума за закръгляне с няколко евроцента – 6, 7 или 10. При системни нарушения обаче санкциите могат да достигнат до 200 000 лева“, припомни той.
Относно доказването на необосновано повишение на цените Марков обясни, че процесът е сложен и включва анализ на документи и разходи. "Сравняваме цените с миналата година и проверяваме дали има реални разходи - като увеличение на минималната работна заплата, наеми или други фактори. Ако поскъпването е обосновано, то не е нарушение“, заяви той.
