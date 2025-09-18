Шефът на НСИ получи заплаха по имейл

© Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!



Това написа директорът на НСИ Атанас Атанасов във Facebook профила си.



Заплашителното съобщение е изпратено от имейл адреса stoilovsm@mail.bg и в него пише: "За измамата с инфлацията, ще ти подготвим тържествен прием в Казичене“ (б.р. в населеното място има затворническо общежитие).



Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.