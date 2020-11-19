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Øåôúò íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè": Àêî èìà âèíîâíè, ùå ñè ïîíåñàò íàêàçàíèÿòà
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:15 / 19.11.2020Êîìåíòàðè (15)75
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Øåôúò íà ÓÌÁÀË "Ñâåòè Ãåîðãè" ïðîô. Êàðåí Äæàìáàçîâ ãîâîðè ïðåä êàìåðàòà íà Plovdiv24.bg îòíîñíî ñëó÷àèòå ñ äâàìàòà ïî÷èíàëè ïàöèåíòè:

"Â÷åðà áÿõìå óâåäîìåíè çà òîçè èíöèäåíò ñ äâàìàòà ïàöèåíòè îò âèäåîêëèïà. Íåçàáàâíî áå íàçíà÷åíà ïðîâåðêà, êîÿòî ùå áúäå èçâúðøåíà îò êîìèñèÿ. Çà íàñ å ìíîãî âàæíî äà ðàçáåðåì êàêâè ñà ïðè÷èíèòå çà òåçè ëîãèñòè÷íè ïðîìåíè. Ïðîâåðêàòà âñå îùå íå å íàïúëíî ïðèêëþ÷èëà.

Äàííèòå äî ìîìåíòà:

Ëåãëàòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà ñå îêàçàõà íåäîñòàòú÷íè. Çàòîâà â Êëèíèêàòà ïî òîêñèêîëîãèÿ ðàçêðèõìå îêîëî 35 ëåãëà è òàêà îáùèÿò áðîé çà êîâèä âúíøíè ïàöèåíòè ñòàíàõà 141 è 20 èíòåíçèâíè.

Ïðåöåíèõìå êîè òî÷íî ñòðóêòóðè äà áúäàò àíãàæèðàíè - íà ïúðâî ìÿñòî äà íÿìà ñìåñâàíå íà ïîòîöèòå å òîâà, êîåòî íè å ðúêîâîäèëî.

Â ïîíåäåëíèê ñà ïðåâîçåíè øåñòèìà ïàöèåíòè. Äâàìàòà ñà îñòàíàëè äà èç÷àêàò. ×îâåêúò ñ êèñëîðîäà å áèë âúòðå â ëèíåéêàòà ñïîðåä äóìèòå íà øîôüîðà. ×àêàëè
ñà îò òðåòèÿ åòàæ äà ñëÿçàò è äà ãî âçåìàò íà ðúöå, ïîíåæå òàì íÿìà àñàíñüîð. Òîâà îòäåëåíèå ðàáîòè îò 3-4 äíè è ìèñëÿ, ÷å òîâà ïîâå÷å íÿìà äà ñå ïîâòîðè. Àêî èìà âèíîâíè, òå ùå ñè ïîíåñàò íàêàçàíèÿòà.

Äà ñå íîñè âèíà çà ñìúðòíè ñëó÷àè å ìíîãî ñëîæíî. Åäèíèÿò çàãèâà ïî âðåìå íà ñòàðòèðàíåòî íà õåìîäèàëèçàòà, à äðóãèÿò å ïî÷èíàë íà ñëåäâàùèÿ äåí - áèë å ïî-âúçðàñòíèÿò ïàöèåíò. Àç ìîãà äà ïðåäïðèåìà åäèíñòâåíî äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî, íî òîâà åäâà ëè ùå âúðíå íåùàòà íàçàä".




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