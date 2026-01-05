Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
Изпълнителният директор на една от големите търговски вериги у нас Албена Георгиева споделя, че стартът на разплащането с евровалутата е бил успешен. "Всичко преминава спокойно, клиентите разбират необходимостта от търпение при обработка на двете паралелно използвани валути. Има емоционални ситуации на касите, например гражданите разделят сметките, смятат, че търговските вериги са като банкови институции - плащат по-малки сметки със столевки, за да им бъде върнато евро. С разговор тези неща се изясняват, от ден на ден е все по-добре", обясни Георгиева пред NOVA.
Между 30 и 35% от клиентите на веригата, която управлява, пазаруват в евро, разказва изпълнителният директор. "Става дума предимно за разплащания с банкови карти. Останалото продължава да бъде в евро. Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", посочи тя.
Внедрената в една от големите търговски вериги система показва стойността на покупката в лева и я превръща в евро, за да придобие клиентът представа какво трябва да бъде рестото му. "На 2 януари имахме изчерпване на монетите за сметка на евробанкнотите, но това още на следващия ден беше коригирано. Причината беше, че много банкови клонове бяха затворени и може би използваха магазините за обмен на валута. По-внимателни сме към банкноти от 200 и 500 евро", допълни Георгиева. Tя определи като необосновани притесненията от ръст на цените на хранителните продукти.
Припомняме, че през януари в търговските обекти се приемат до 50 броя монети в левове.
Няма чужди евроцентове, категорична бе Георгиева. "Дали е направен в България, или в някоя друга европейска страна - това няма значение!", допълни тя.
