|Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално продавано онлайн!
"Първо, в аптеките в България гарантирано се предлагат нефалшифицирани лекарствени продукти – абсолютно законни. От 2019 година, във връзка с един регламент за верификацията в европейското пространство, всяко лекарство, което се продава, е включено във веригата за проследяване. Още от производителя всяка опаковка има индивидуален номер. При отпускане в аптеката този номер се отписва през електронна система. Опаковката веднъж е отпусната на пациент и втори път не може да се появи във веригата. Така че в аптеките всичко е гарантирано нефалшифицирано", коментира председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.
Опасността е в интернет
Сериозният проблем идва от онлайн пространството. Ако някой предлага лекарство по лекарско предписание в интернет, то със сигурност е незаконно, подчерта Маринов.
"Такова лекарство няма как да бъде легално продавано онлайн. В Закона за лекарствените продукти това е строго забранено. Поправка – говорим само за тези с рецепта. Има лекарства без рецепта, които могат да се продават онлайн, но само от действителни аптеки със собствен сайт. Списъкът с тези аптеки е публикуван на сайта на Агенцията по лекарствата", каза още Маринов пред Bulgaria ON AIR.
Рискове при съхранението
Той предупреди, че покупките "под масата" крият сериозни рискове – дори когато лекарството изглежда истинско, няма гаранция за начина, по който е съхранявано. Маринов даде пример с инсулина, който изисква строг температурен контрол.
"Няма как да сте сигурни дали едно лекарство, купено онлайн или "от куфар", е истинско. Обикновено тези продукти са внесени незаконно от трети страни, без гаранция как са съхранявани. Например за инсулина – никой не знае как е пренесен, дали не е стоял на 60 градуса някъде по границата. Такова лекарство със сигурност не отговаря на критериите за ефективност и безопасност", коментира още фармацевтът.
Той подчерта, че онлайн покупките не са нито по-евтини, нито по-надеждни, а често хората прибягват до тях заради желание за самолечение или защото вярват на съвети от познати.
Маринов предупреди, че това е опасна практика – всяко лекарство по рецепта трябва да бъде предписано от лекар и отпуснато от магистър-фармацевт след консултация.
Безплатни лекарства за деца
В разговора бе засегната и темата за безплатните лекарства за деца. Според Маринов процесът върви по-бавно, отколкото обществото очакваше, но вече има един антибиотик, достъпен за малките пациенти безплатно.
Очаква се към програмата да се включат и други медикаменти.
