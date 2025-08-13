Новини
Шефът на пожарната: Най-сериозният пожар е в Илинденци в Пирин
Автор: ИА Фокус 08:36
©
"Най-сериозният пожар от гледна точка на въвеждане на сили за гасене е пожарът над село Илинденци в Пирин поради това, че изключително трудно достигаме до фронта на пожара", каза пред bTV главен комисар Александър Джартов директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Фронтът откъм Национален парк "Пирин" е овладян и на този етап няма опасност огънят да се разгори, коментира той.

"Другият фронт, по който работиха за съжаление вчера имахме върхово горене и предстои да започнем отначало, но той е далече от парка. Първо ще оценим ситуацията на терен и след това ще се вземе решение дали ще се използва летателна техника отново. Най-вероятно - да. Количествата вода, които са необходими са огромни, а ние не можем да ги въведем на терен. В момента хеликоптерите и самолетите ни помагат да не позволяваме пожарът да се разпространява бързо, за да може колегите да работят безопасно на терен и да не се развие огънят с голяма скорост, но там условията са изключително тежки", разказа главен комисар Александър Джартов.

По думите му нощта в Сунгурларе, където е другата критична точка тези дни, е преминала спокойно и голяма част от периметъра на пожара е овладян, работи се по две огнища.

"През миналия ден на територията на Сунгурларе използвахме и три самолета по Механизма за гражданска защита на ЕС, както и допълнителен хеликоптер от ново Село", каза Джартов.

Независимо от това колко средства инвестираме, важно е да не предизвикваме пожари, призова той.

Вчера пожарът край село Илинденци навлезе в Национален парк "Пирин". Засегнатата площ е около 15 декара. Едно от огнищата, разпалено от високите температури и силния вятър, прерасна във върхов пожар и премина границите на парка в района на връх Конски кладенец.

Огънят се развива в изключително стръмен и труднодостъпен терен. Най-близката точка, до която може да се достигне с автомобил, е на два часа пеша от огнището.

Пожарът край Сунгурларе все още не е локализиран, но периметърът му вече е обхванат.

Вчера следобед излезе силен вятър, който усложни ситуацията, но до нова евакуация не се стигна. Трите огнища на пожара преминаха в един общ фронт около Бероново и Скала.

