Кабинетът "Гюров" ликвидира държавното дружество "Магазин за хората", създадено от кабинета "Желязков" по идея на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Как се стигна дотук?

Рано тази сутрин медиите получихме съобщение, че Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане, а причината-"продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и липсата на ясна управленска посока и подкрепа от принципала".

От дружеството посочват, че въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията за изграждане и разширяване на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места не са получили удовлетворителна оценка.

Кой е в управата на дружеството: Кой подаде оставка?

В управата на дружеството са Николай Петров, бивш оперативен директор на "Билла България". Другите двама са Олга Стоянова, която е с близо 30 години юридически опит и от 2014 г. насам заема различни позиции в структурата на Министерството на земеделието и храните, както и юристът Ивайло Маринов.

Бившият земеделски министър Георги Тахов имаше и специален съветник за дейността на "Магазини за хората" ЕАД - Димитър Спасов, който през годините бе генерален мениджър на "Билла България". Над 10 години ръководи и "Кауфланд България".

"Магазините за човека"

Преди началото на заседанието на едно от последните заседания на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров определи веригата магазини като "схема за празни рафтове и пълни джобове".

"Днес ще говорим за “магазините на човека“. Има ли схема за празни рафтове и пълни джобове?", попита той.

След това последва брифинг на министъра на земеделието и храните Иван Христанов, който обяви голяма новина: дружеството се обявява в ликвидация. От дадени от бюджета 10 млн. лв. за неговия капитал, изхарчени били 2 млн. лв. Останалите 8 млн. лв. ще бъдат върнати в държавния бюджет.

Христанов заяви, че дружеството е било създадено на принципа "Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ". По думите му при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените са по-малко от една трета - 0,42 млн. лева.

"Единственото устойчиво в "Магазин за хората" са заплатите", посочи той и допълни, че няколко души са получили общо 170 хил. лева възнаграждения за първите три месеца. Министърът заяви още, че въпреки тези данни, при изискана на 6 април справка за дейността на дружеството е отчетено 100% изпълнение на заложените показатели и приходи.

Предистория

Държавното дружество "Магазин за хората" бе създадено към Министерството на земеделието и храните през август 2025 г. по инициатива на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски със заявката да бъде изградена държавна верига магазини с евтини хранителни и нехранителни стоки приоритетно на български производители. За целта от бюджета за 2025 г. бяха отпуснати 10 млн. лв.