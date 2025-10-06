Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месец, стигна и до Европейския съд
Автор: Екип Ruse24.bg 11:22Коментари (0)99
©
Стотици дела срещу НОИ заради промени в правилата за "френската безработица“. Пресичането на т.нар. "френска безработица“ може да излезе солено за Националния осигурителен институт (НОИ), вместо да донесе очакваните икономии. Причината е, че приложението на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) със задна дата отприщи вълна от съдебни дела в цялата страна.

Миналата година депутатите затвориха вратичка, която позволяваше човек да работи само няколко дни на висока заплата в европейска страна и след това да получава у нас максимално обезщетение за безработица. Поправките влязоха в сила на 13 август 2024 г., но НОИ започна да ги прилага и за вече подадени заявления, ако към този момент обезщетението не е било отпуснато.

Това решение предизвика лавина от жалби. Само кантората на адвокат Илко Стоянов – бивш кмет на Благоевград от ИТН – води около 1500 дела срещу постановени откази. По казуса вече има образувано и дело в Съда на ЕС, съобщава сайтът Segabg.com.

Схемата с "френската безработица“ произтича от европейски регламент, според който при краткотрайна заетост в различни държави-членки обезщетението се изчислява само върху дохода от последната работа, без значение колко кратка е била тя. Така няколко дни работа във Франция на високо възнаграждение осигуряваха в България обезщетения от порядъка на над 2000 лева. За сравнение, у нас националното законодателство отчита дохода за последните две години.

След промените условията бяха изравнени – периодът за изчисляване на обезщетението се удължи до 24 месеца и за европейския стаж. Резултатите бяха осезаеми: броят на хората с европейски стаж на обезщетение намаля наполовина, а средният размер на помощите спадна значително. В Благоевград, където се концентрираха най-много такива случаи, получателите намаляха от 1769 през юни 2024 г. на едва 555 след промените. Средното обезщетение в региона се срина от 1899,47 лв. на 951,31 лв.

НОИ предварително предупреди, че новите правила ще важат и за заявления в "заварено положение“, което доведе до масови съдебни спорове. Жалбоподателите оспорват минималните обезщетения с аргумента, че законът не допуска прилагане със задна дата, освен ако това не е изрично записано.

Съдебната практика вече показва противоречиви решения. Административният съд в Пазарджик отсъди в полза на безработните и задължи НОИ да преизчисли обезщетенията по стария ред. Подобно становище зае и съдът във Варна, постановявайки, че трябва да се прилага законът, действащ към момента на възникване на правото на обезщетение – тоест старите текстове за останалите без работа преди август 2024 г.

С оглед на различните решения тепърва предстои казусът да се изясни окончателно, включително и на европейско ниво.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
10:46 / 04.10.2025
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
12:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Световна черна хроника
Газови доставки
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: