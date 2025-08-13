Шкварек: С престъпността успешно са се справили общества, в които те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона

© Sofia24.bg Във връзка с планираните все по-брутални наказания за нарушения на пътя: За справяне с всякакъв вид престъпност в едно общество отдавна е открито и доказано, че основна функция има конкретен принцип: Принципът на неизбежността на наказанието, а не задължително тежестта на наказанията. Това заяви политическият анализатор Кристиян Шкварек във Facebook.



Ето какво още каза той по темата: "Успешно справили се с престъпността общества са тези, в които системата работи така, че да те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона - от каране с превишена скорост до корупция.



Без значение колко тежки са наказанията - може и да са изключително леки, стига хората в обществото да живеят с мисълта, че винаги ще ги хванат и накажат, те спазват закона. Затова българите масово почват да карат внимателно и да спазват всички правила, когато влязат в Германия или Австрия. Не, защото наказанията там са мракобесни, а защото знаеш, че шансът да бъдеш хванат и наказан за всичко е особено висок.



Неуспешни в налагането на закона и правилата са държавите, които прикриват невъзможността си да налагат повсеместно закона, като обявяват гръмко по-строги наказания. Мракобесните, тежки присъди в закона само звучат страшно и дават привидност, че държавата е сериозна този път да се справи с дадени престъпления. Реално това не води до нищо, освен замазване на очите на обществото, защото е доказано, че по-тежките присъди не намаляват престъпленията, ако обществото не усеща неизбежност на наказанието.



Тоест ако вярва, че може да му се размине - било то, защото няма да те хванат, или защото ще дадеш рушвет, или защото в съда "ще се разберете", "имаш човек" и тн.



Казано най-простичко - ако хванеш 1 от 10 нарушители и му е*еш ма*ката с чудовищни наказания, другите 9 не започват да спазват правилата. Но ако хванеш 9 от 10 нарушители и ги накажеш, дори леко, постепенно всички почват да внимават в картинката. Запомнете това, когато за пореден път законодателят ви обещава "по-строги присъди за...". Това е просто замазване на очите от провола на държавата да си свърши работата и налага неизбежно наказания на всички".