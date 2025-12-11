Шкварек: Това не бяха протести, а малка революция
Стотици хиляди излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки други градове у нас и зад граница с искане за оставка на правителството.
Санкциониран за корупция политик поиска от обществото да потвърди с поведението си, че това за България няма значение. Че корупцията не е важна, други неща са важни, и трябва да застанат зад него. Протестът каза "не" и сложи точка на демагогията. Когато се погледнат в огледалото, Пеевски, Борисов и Радев виждат българския Орбан", коментира Георги Лозанов пред NOVA.
Той смята, че многохилядният протест е постигнал успех. "Имаше риск обществото да остане в комформистка фаза. Този комформизъм беше много целенасочено произвеждан. Протестът сега е по-различен от този през 2020 г., защото този е не само срещу модел на управление, а и срещу демагогията. Младите се намесиха, защото не искаха да им се казва на черното - бяло. На тях номерът с пропагандата не им минава. Протестът е срещу дълбоката държава и ще постигне успех, ако това приключи. Това е революционна задача, сменяме държавата, за да стане нормална и западна страна. Въпросът е да не се направи едно прегрупиране на политическата класа", заяви Лозанов.
На свой ред политическият анализатор Кристиян Шкварек посочи, че не става дума просто за един протест. "Има нещо много различно - това е малка своеобразна революция, най-вече заради многобройността си в другите градове освен София. Предишните демонстрации имаха една цел - "искаме тези да ги няма". Сега, практически няма човек, който да не казва, че иска да има върховенство на правото. Само тази цел преходът не изпълни. Протестът всъщност е революция, която опитва да завърши започнатото през 1990 г.", подчерта той.
По думите му логично е да се стигне до удовлетворяване на исканията на протеста. "Гледаме напред в мъглата, най-вероятно непознат досега на политическата сцена човек и формация зад него ще излезе като лидерска фигура от революцията в момента, но може би след 2-3 години. Той ще е от новото поколение. През 2020 г. Христо Иванов не стана премиер, а напълно непознатият Кирил Петков", отбеляза Шкварек.
