Шофьор: Това не е Марс, а главен път!

© Facebook Това не е Марс, а пътен възел Ямбол Изток (Зимница). Поздрави на АПИ. Това пише в социалните мрежи шофьор.



От кадрите се вижда лошото състояние на пътната настилка. Има множество издутини и пукнатини на пътя.



"Асфалтът не е хубав, това е факт, но това е от камионите, които не трябва да се движат по пътищата в горещината до 5 часа следобед, но никой не ги спира", коментира друг шофьор.