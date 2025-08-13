ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор: Ужас по АМ "Тракия", цялото ми стъкло беше в насекоми, нямах никаква видимост
"Цялото ми предно стъкло и броня бяха в малки насекоми, нищо не се виждаше и се наложи да спра и не бях единствен", разказва той.
"Това си беше същински ужас по АМ "Тракия", цялото ми стъкло беше в насекоми, нямах никаква видимост. Зачудих се дали не е дъжд или пък кал ", споделя нашият читател.
Шофьорът обяснява, че това се случва между Пловдив и Пазарджик, в посока София.
"Спрях на първата възможна бензиностанция, за да почистя стъклото си. Нямах видимост. Освен мен на отбиваха почти всички останали шофьори. Добре, че в бензиностанцията бяха подготвени за ситуация с множество четки и чиста вода", разказва шофьорът.
