Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С оглед на метеорологичните условия и силните  снеговалежи, тази нощ сняг натрупа на прохода "Петрохан". 

Въпреки условията обаче проходът е добре почистен. 

"Може да е - 5 градуса и да вали, но прохода "Петрохан" е почистен перфектно!", казват пътуващи.