Шофьори: Може да е - 5 и да вали, но прохода "Петрохан" е почистен перфектно!
Въпреки условията обаче проходът е добре почистен.
"Може да е - 5 градуса и да вали, но прохода "Петрохан" е почистен перфектно!", казват пътуващи.
