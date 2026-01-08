С оглед на метеорологичните условия и силните снеговалежи, тази нощ сняг натрупа на прохода "Петрохан".Въпреки условията обаче проходът е добре почистен."Може да е - 5 градуса и да вали, но прохода "Петрохан" е почистен перфектно!", казват пътуващи.