|Шофьори продължават да отказват тестване за алкохол и наркотици
Съставени са 3629 фиша и 837 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, петима са отказали тестване.
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират девет, а 11 са отказали тестване.
