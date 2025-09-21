Шофьори продължават да отказват тестване за алкохол и наркотици

© 14 011 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 452 водачи и пътници.



Съставени са 3629 фиша и 837 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.



В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, петима са отказали тестване.



Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират девет, а 11 са отказали тестване.