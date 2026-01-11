Сподели close
С оглед на метеорологичните условия и силните снеговалежи, сняг натрупа на прохода "Петрохан". 

Въпреки условията обаче проходът е добре почистен. Шофьорите успокояват всеки, на когото се налага да пътува през прохода тази вечер: 

Проходът "Петрохан" е идеално почистен! 

ФОКУС ви съветва да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили!