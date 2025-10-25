ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьори, внимание: Временни ограничения на АМ "Тракия"
На 26 и 27 октомври /неделя и понеделник/, от 8 ч. до 18 ч., отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ "Тракия“, в двете посоки на движение.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение.
