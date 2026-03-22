Очевидци сигнализират, че на прохода "Петрохан“ е започнал значителен снеговалеж, съпроводен от гъста мъгла. Това съобщават от Меteo Bulgaria.Видимостта е намалена, а по кадрите личи, че пътната настилка на места започва да се покрива със снежна покривка.Шофирайте внимателно!