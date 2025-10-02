© Facebook Снегът на прохода "Петрохан" продължава да вали. Шофьори съобщават, че пътят вече се почиства и опесъчава от снегорини. По-рано днес "Фокус" ви съобщи пътуващи сигнализират, че не се движат снегорини край прохода, към този час обаче, шофьорите уверяват, че пътя се обработва.



"Въпреки,че чистят и хвърлят пясък, има обаче много надвиснали клони, които могат да направят беля. Сложете си зимни гуми!", предупреждават те.



Министър Даниел Митов също успокои по-рано, че проходът се почиства, предаде репортер на "Фокус".



"Фокус" ви призовава да бъдете внимателни при пътуване в по-високите райони от страната днес и утре и да шофирайте с изправни за метеорологичеите условия автомобили!