ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорите по АМ "Тракия" утре ще са щастливи!
© Фокус
Припомняме, че асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи.
На АМ "Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.
Още по темата
/
Движението по АМ "Тракия" край Пазарджик минава двупосочно в платното за Бургас заради полагане на маркировка
27.10
Басейнова дирекция предупреди АПИ и Община Сливен да взимат незабавни мерки за отпадъците в река Тунджа
15.10
Промяна в движението по АМ "Тракия": Приключва реконструкцията в платното за Бургас край Пазарджик
11.10
Още от категорията
/
Европейската статистика е категорична: Синьото гориво в България с най-голям ръст в ЕС в цената за година
15:02
Прокурор Димитър Костов: Мълчанието на прокуратурата по случая с пребития Иво Илиев е по молба на близките
12:07
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
12:06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.