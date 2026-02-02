Шофьорите успокояват: Пътят на прохода "Петрохан" е перфектно изчистен!
Това съобщават пътуващи.
С оглед на метеорологичните условия и силните снеговалежи, сняг натрупа на прохода "Петрохан" вчера. Въпреки условията обаче проходът е добре почистен.
