Шофьорите за "Петрохан": Почистено и красиво е!
Днес, пътуващите се похвалиха, че пътят освен, че се е превърнал в красива зимна картина е и много добре почистен.
"Почистено е красиво е!", пишат те в социалните мрежи.
ФОКУС ви призовава за пътувате само с технически изправни и подготвени за зимната обстановка автомобили и да шофирате внимателно!
