© Шофьорка направи нарушение в Сливен. Не видя идващ автомобил на пътя с предимство и тръгна да завива наляво. Това предизвика набиването на спирачки на лекия автомобил комби.



Случката обаче не приключва тук. Видимо двамата водачи се разминават на косъм от катастрофа, видимо има и нарушение, но последвалите действия са още по-шокиращи.



Мъжът от комбито излиза, отива и започва да налага с ритници колата на шофьорката и да крещи. Въпросът е, ако срещу него стоеше мъж - дали щеше да е толкова смел? И дали агресията на пътя е начин да се справяме с проблема?



Повече вижте във видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.