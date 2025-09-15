Новини
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост" и започна да й налага колата с ритници
Автор: Вилислава Ветренска 11:03
©
Шофьорка направи нарушение в Сливен. Не видя идващ автомобил на пътя с предимство и тръгна да завива наляво. Това предизвика набиването на спирачки на лекия автомобил комби. 

Случката обаче не приключва тук. Видимо двамата водачи се разминават на косъм от катастрофа, видимо има и нарушение, но последвалите действия са още по-шокиращи.

Мъжът от комбито излиза, отива и започва да налага с ритници колата на шофьорката и да крещи. Въпросът е, ако срещу него стоеше мъж - дали щеше да е толкова смел? И дали агресията на пътя е начин да се справяме с проблема?

Повече вижте във видеото.


Добре спря момичето. От червения мерцедес спрял неправилно нямаше никаква видимост по-рано. Що не нарита и мерцедеса?
