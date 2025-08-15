ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
Инцидентът стана малко преди 2 ч на кръстовището на столичния бул. "Възкресение" с бул. "Константин Величков" в нощта срещу петък. На видеоклип се вижда как безразсъдният шофьор кара с изключително висока скорост, минава през остров на пътя и през мантинела и полита в автобуса от нощния транспорт, който изчаква на светофар.
От профила на Виктор в социалните мрежи става ясно, че той е шофирал "Фолксваген Голф", но последно е написал, че го е заложил, за да ходи на казино. Пред приятелите си признава, че има огън в кръвта. За двете седмици, в които шофира, успял да се сдобие с 6 фиша за липса на оборудване.
