|Шокиращ случай: 80-годишна пенсионерка от Пловдив с тежка черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка
Пострадалите обикновено се настаняват в клиниките по ортопедия и травматология, както и в неврохирургията. Според медиците, месечно през спешния кабинет преминават между 15 и 20 души, някои с тежки черепно-мозъчни травми и счупвания на крайниците. Експертите предупреждават, че въпреки новите национални правила, броят на инцидентите ще продължи да расте заради лесния достъп до този вид превозни средства. Тротинетка може да се наеме буквално от улицата – на всеки ъгъл.
Петър използва тротинетката си по 30 км на ден в града. Винаги носи каска, след като преди година претърпял падане.
"Бях засилен с около 40 км/ч и гумата ми се удари в бордюра. Онзи ден падна едно момче в Коматево и сега е в болница с пукнат череп. Опасно е! Колите не внимават, затова трябва ти да си още по-внимателен – хора, деца, животни. Не трябва да се кара бързо“, казва той пред NOVA.
Ивайло също използва тротинетка ежедневно, за да стига до работа.
"Преди малко две момчета с колело едва не ме блъснаха, а колите понякога нарочно ни пресичат пътя. Сега, след новите закони, нямам право да карам по тротоара, а там беше по-безопасно за мен“, споделя той.
Татяна следи безопасността на тригодишната си дъщеря.
"Винаги съм с нея, пазя я. По принцип имаме каска, но днес я забравихме. Ако наблизо има по-големи деца с тротинетка, предпочитам тя да спре до мен, за да не стане инцидент“, казва тя.
Медиците съобщават, че понякога през дежурство в спешния кабинет постъпват по двама-трима пострадали. Сред най-младите е 4-годишно дете, което е управлявало електрическа тротинетка и е изкълчило тазобедрената става при падане. При по-големите деца между 11 и 15 години често се налага оперативно лечение.
"Най-възрастният пострадал е жена на повече от 80 години. След падане от тротинетка получава тежка черепно-мозъчна травма, но все пак оцелява. Има случаи, когато хора са били блъснати от тротинетки. Лечението понякога продължава повече от година, а при някои има риск от трайни увреждания. Необходими са ясни правила за възраст и безопасни участъци за каране“, казва д-р Георги Павлов от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Св. Георги“.
Някои родители вече съветват децата си да използват каска и да карат само по алеите в парковете.
"Шофьорите са нетолерантни към такива участници в движението“, казва Радко Радков.
Пет години след регламентирането на електрическите тротинетки в България, Пловдив все още няма собствена наредба за контрола им. Градът все още очаква ясни правила и механизми за безопасното им използване.
