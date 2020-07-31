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|Øîêèðàùî âèäåî! Áàùà îòâëå÷å íàñèëà äåòåòî ñè îò ìàéêà ìó â Åëèí Ïåëèí
Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà çàêðèëà íà äåòåòî îáÿâè, ÷å ñå å ñàìîñåçèðàëà âúç îñíîâà íà ïóáëèêóâàíèÿ îò ìàéêàòà êëèï â ñîöèàëíèòå ìðåæè.
Ïî äóìèòå íà Êàòåðèíà Èãíàòîâà îò äâå ãîäèíè è ïîëîâèíà âúðõó íåÿ è äâåòå é ìàëêè äåöà ñå óïðàæíÿâà äîìàøíî íàñèëèå îò íåéíèÿ áèâø ñúïðóã è íåãîâîòî ñåìåéñòâî. Çàïèñúò íà âèäåîòî ïîêàçâà êàê íà 30 þëè ñóòðèíòà, äîêàòî æåíàòà òðúãâà çà ðåõàáèëèòàöèÿ ñ äúùåðÿ ñè, êîÿòî ñå âúçñòàíîâÿâà ñëåä èíöèäåíò, å íàïàäíàòà ïðåä äîìà îò áàùàòà íà òðèãîäèøíîòî äåòå, êîéòî ãî îòâëè÷à. Ìàéêàòà ïèøå îùå, ÷å ðîäèòåëñêèòå ïðàâà ñà ïðåäîñòàâåíè íà íåÿ, à îò äâà ìåñåöà òîé äúðæè è äðóãàòà èì äúùåðÿ (4 ã.), áåç òÿ äà èìà ïðàâî äà ÿ âèæäà. Ñúùàòà å çàÿâÿâà, ÷å îò ñòðàíà íà êîíêðåòíè ñëóæèòåëè îò îòäåëà çà çàêðèëà íà äåòåòî ñà ñúñòàâÿíè äîêóìåíòè ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå, êàêòî è ÷å å ïðîÿâÿâàíî ìíîãîêðàòíî ãðóáî è àðîãàíòíî îòíîøåíèå êúì íåÿ. Ïîñî÷èëà å, ÷å ìåæäó äâàìàòà ðîäèòåëè å íàëèöå ñåðèîçåí êîíôëèêò, êàêòî è ðåäèöà ïðèìåðè, êîèòî ïîêàçâàò íåãëèæèðàíå íà äåòñêèòå ïîòðåáíîñòè îò ñòðàíà íà áàùàòà.
Îò ÄÀÇÄ ñà óâåäîìèëè îòäåë "Çàêðèëà íà äåòåòî" è íà÷àëíèêà íà Ðàéîííîòî ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå ïî ìåñòîæèâååíå íà äåòåòî. Ñèãíàëèçèðàíà å è Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Áîðáà ñ îðãàíèçèðàíàòà ïðåñòúïíîñò" ñ èñêàíå êëèïúò äà áúäå ïðåìàõíàò îò ñîöèàëíèòå ìðåæè, òúé êàòî ñúäúðæà ëè÷íè äàííè çà äåòåòî è çàñÿãà íåãîâèòå ïðàâà è èíòåðåñè.
Ñëåä èíöèäåíòà áàùàòà äîáðîâîëíî ñå å ÿâèë ïîëèöèÿòà, êúäåòî çàåäíî ñ ìàéêàòà ñà ïîäïèñàëè ïðîòîêîë çà ïðåäàâàíå íà äåòåòî ïî îïðåäåëåíèÿ èì ðåæèì çà êîíòàêòè ïðåç ëÿòîòî.
"Óìîëÿâàì ðîäèòåëèòå äà áúäàò òîëåðàíòíè åäèí êúì äðóã â ñèòóàöèÿ íà ðàçäÿëà ïîìåæäó ñè.", àïåëèðà ä-ð Åëåîíîðà Ëèëîâà - ïðåäñåäàòåë íà ÄÀÇÄ.
Â ñúùîòî âðåìå îò ÌÂÐ ñúùî ðàçïðîñòðàíèõà îôèöèàëíî ñúîáùåíèå:
Êúì 8.39 ÷àñà íà 30 þëè â ÐÓ - Åëèí Ïåëèí å ïîëó÷åí ñèãíàë çà âúçíèêíàë ñêàíäàë íà áóë. "Íîâîñåëöè", ïîñëåäâàí îò îùå äâå ñúîáùåíèÿ - ïúðâîòî çà îòêàç íà ìàéêà äà ïðåäàäå äåòåòî íà áàùàòà ñúãëàñíî ñúäåáíî ðåøåíèå, à âòîðîòî - îò ñàìàòà ìàéêà, ÷å áèâøèÿò é ñúïðóã îòâëè÷à äåòåòî èì. Ìåæäóâðåìåííî òÿ ïóñêà è êëèï â ñîöèàëíèòå ìðåæè.
Íåçàáàâíî íà àäðåñà ñà èçïðàòåíè ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè. Ïðåä óíèôîðìåíèòå æåíàòà îáÿñíèëà, ÷å áèâøèÿò é ñúïðóã å îòíåë äúùåðÿ èì, óäàðèë ÿ å, ïîñëå ïðåäàë äåòåòî íà ñâîé ðîäíèíà, êîéòî ñå îòïðàâèë êúì ïîëèêëèíèêàòà. Áàùàòà íà òúæèòåëêàòà ãè ïîñëåäâàë, íî íå óñïÿë äà âçåìå âíó÷êàòà ñè. Çà èçÿñíÿâàíå íà êàçóñà, ðîäèòåëèòå íà æåíàòà áèëè ïîêàíåíè â ðàéîííîòî óïðàâëåíèå, à êúì 8.50 ÷àñà áàùàòà ñå ÿâèë â ïîëèöèÿòà çàåäíî ñ äåòåòî, çà êîåòî âåäíàãà áèëà óâåäîìåíà ìàéêàòà. Ïîëèöåéñêèòå ñëóæèòåëè îêàçàëè è ñúäåéñòâèå íà äúðæàâåí ñúäåáåí èçïúëíèòåë, îò êîãîòî å èçãîòâåí ïðîòîêîë, à â ïðèñúñòâèåòî íà ñëóæèòåëè íà Äèðåêöèÿ "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå" äåòåòî å ïðåäàäåíî íà áàùàòà. Îò ðîäèòåëèòå è ðîäíèíàòà íà áàùàòà ñà ñíåòè ñâåäåíèÿ è ñúñòàâåíè ïðåäóïðåäèòåëíè ïðîòîêîëè ïî ÷ë. 65 îò ÇÌÂÐ.
Îò ÐÓ - Åëèí Ïåëèí óòî÷íÿâàò, ÷å ïðåç ïîñëåäíèòå ìåñåöè óíèôîðìåíèòå íåêîëêîêðàòíî ñà îêàçâàëè ñúäåéñòâèå âúâ âðúçêà ñ ïîäàäåíè æàëáè îò âñåêè îò äâàìàòà ðîäèòåëè çà íåèçïúëíåíèå íà ñúäåáíè ðåøåíèÿ. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíà ïðîâåðêà, äîêëàäâàíà â Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Åëèí Ïåëèí.
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Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 31.07.2020 ã.
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