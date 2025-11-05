Шоколадът ще бъде лукс до Коледа, цените скачат драстично
©
В края на 2024 г. активите, които следват този индекс, възлизаха на почти 109 милиарда долара, което означава, че какаото ще има дял от 1,7% в индекса, което може да доведе до значителен приток на капитали, пише BulgariaOnAir.
Ръстът в Лондон се засилва заради поевтиняването на британския паунд
Цените на какаото в Лондон се повишиха допълнително във вторник, подпомогнати от отслабването на британския паунд. Паундът спадна до 6-месечно дъно, което направи какаото, котирано в лири, по-изгодно за инвеститорите.
Намаленият износ от Кот д’Ивоар и по-малки запаси подкрепят цените
Поскъпването се подкрепя и от спада в износа на какао от Кот д’Ивоар. Тя е най-големият производител в света.
Данните от понеделник показват, че между 1 октомври и 2 ноември фермерите са доставили 304 840 тона какао, което е със 16% по-малко спрямо същия период миналата година (365 072 тона).
Освен това запасите от какао в складовете на ICE в САЩ намаляха.
По-добра реколта, но опасения за по-слабото търсене
Производителят Mondelez съобщи, че последното преброяване на какаовите шушулки в Западна Африка е с 7% над петгодишната средна стойност и "значително по-добро" от миналогодишното.
В Кот д’Ивоар започва прибирането на какаовата реколта, а фермерите са оптимисти за качеството ѝ.
Въпреки това, има притеснения, че високите цени на какаото и митата могат да намалят търсенето на шоколад. Според данни на Circana обемът на продажбите на шоколадови изделия в Северна Америка е спаднал с над 21%.
Главният изпълнителен директор на Hershey заяви, че продажбите на шоколад за Хелоуин са били "разочароващи". Хелоуин обикновено формира около 18% от годишните продажби на бонбони в САЩ, отстъпвайки единствено на Коледа.
В Азия преработката на какаови зърна през третото тримесечие е намаляла с 17% на годишна база - до 183 413 тона, което е най-ниското ниво за последните 9 години. В Европа е намаляло с 4,8% до 337 353 тона.
В Северна Америка има отчетен ръст от 3,2%.
Намалено производство в Нигерия
Друг фактор, който поддържа цените, е по-слабото производство в Нигерия - петият по големина производител в света.
Нигерийската асоциация на производителите на какао прогнозира, че през 2025/26 г. добивът ще спадне с 11% до 305 000 тона, спрямо 344 000 тона за 2024/25 г.
За септември Нигерия съобщи, че износът на какао е останал без промяна на годишна база - 14 511 тона.
Още по темата
/
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
08:16
Потвърдено от Федерацията на хлебопроизводителите: Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
26.10
Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
22.10
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
21.10
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
21.10
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
16.10
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
16.10
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
16.10
Още от категорията
/
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
04.11
Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени...
22:39 / 04.11.2025
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят...
21:03 / 04.11.2025
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валу...
20:20 / 04.11.2025
Заведенията против Бюджет 2026: Не може дефицитът да се покрива з...
19:44 / 04.11.2025
Милен Керемедчиев: Намаляването на американските войски в Европа ...
19:43 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.