На 27 декември се навършват 22 години от атаката с камион-бомба на база "Индия“ в град Кербала, когато вследствие на експлозията загиват петима военнослужещи от първия български военен контингент, участвал в операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак.С възпоменателни събития и военни ритуали командванията на Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) и военнослужещи ще почетат паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения по време на операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003-2008 г.На този ден отдаваме почит към майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерските кандидати Антон Петров, Марин Милев, Цветан Камов, Паун Георгиев, Иван Инджов, Свилен Киров, Димитър Димитров, Владимир Пашов, Гърди Гърдев, Преслав Стоянов и Валентин Донев, пише bTV.Паметта на офицерски кандидат Антон Петров – един от петимата български военнослужещи, загинали през 2003 г. в атентата срещу българската база "Индия" в Кербала, Ирак, ще бъде почетена от 11 часа на гробищния парк "Чародейка“ с церемония, организирана от колегите и близките на русенския командос.На възпоменателната церемония се предвижда да присъстват представители на държавната и местната власт, както и офицери от Съвместно командване на специалните операции (СКСО).Малко преди обед камион цистерна се взривява близо до оградата на база "Индия" в Кербала, където се помещава щабът на българския батальон. Ръцете на шофьора-атентатор са били завързани за волана, така че машината да не може да спре дори след като военните откриват стрелба.Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач.Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак "За вярна служба под знамената“ I степен. Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена.От първата година до днес военните поделения, част от които бяха загиналите, участват в поклонения пред паметта на своите колеги и по родните им места.