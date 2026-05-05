Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на ДПС, предаде репортер на ФОКУС.

Представители на срещата от ПГ на ДПС са Халил Летифов, Айтен Сабри, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев.

"Нашата амбиция е до края на седмицата да има правителство. Говорите, че ще бъдете съдържателен коректив и конструктивна опозиция. Ако работим всички за справедливост в обществото, ще срещнете съюзник в наше лица. Да работим за правата на всички граждани. Първият приоритет е приемането на редовен бюджет", каза президентът при посрещането.

"ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии", заяви Айтен Сабри.

Тя заяви, че ДПС уважава решението на гражданете и доверието им към "Прогресивна България".

"Ще бъдем конструктивна опозиция и ще инициираме диалог между партиите, ще се борим за правата и достойнствата на българските граждани. Честността е на преден план. По време на изборите бяха погазени законови норми, но ще продължим да отстояваме правата на всеки българин. Ще продължим и доброто партньорство с нашите външни партньори, ще подкрепим всяка политика за хората, за да живеят достойно семействата, възрастните и младежите, за да останат тук", каза тя.

Халил Летифов от своя страна е категоричен, че България трябва да има силен глас в Европа.

"Страната ни трябва да запази стратегическото си партньорство със САЩ, както и евроатлантическата си насоченост. Няма по-голям приоритет от това политиката да покаже нов стил. Ще следим дали приоритетите на властта са част от дневния ред на хората. Заличаването на неравенствата стои на преден план, трябва да спрем обезлюдяването и демографската катастрофа", отбеляза той.

Атидже Алиева - Вели предупреди за необосновано повишение на цените и призова за мерки. Тя припомни, че таван на надценките е бил предложен от ДПС и беше категорична, че партията ще продължи да предлагат мерки.

"Цените зависят и от веригата на доставки и за трайно решение е необходимо засилване на позицията на земеделците и държавна политика за напояването", коментира тя.

Днес държавният глава провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет. Предстои да се срещне с групата на "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".