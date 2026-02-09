Илияна Йотова ще проведе утре финален кръг консултации с три политически формации.
За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие". След разговорите с тях президентът трябва да назначи служебен министър-председател.Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят временното правителство.
Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството.
И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.
Ще има ли България нов служебен премиер тази седмица?
©
Още по темата
/
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на Радев, той ще зададе тона на кампанията
08.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Социален антрополог: Каквото и да се появи на политическата сцена, отношението на публиката към него ще бъде воайорско
07.02
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
07.02
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ
07.02
Още от категорията
/
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
08:57
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
08.02
Атанас Пеканов за Зарков: Един достоен, интелигентен и морален човек с идеи, визия и хъс се връща в активната политика на най-висока позиция
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.