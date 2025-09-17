ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ще имаме почетен консул в Малдивите
Малдивите са държава със стратегическо местоположение в Индийския океан и привлекателна туристическа дестинация. Двустранните отношения са традиционно приятелски. Българската страна желае да насърчава тяхното активизиране и укрепване.
Г-н Салих е успешен малдивски предприемач с висока обществена репутация. Заема директорски позиции в няколко местни компании с дейност в областта на туризма, недвижимите имоти и чуждестранните инвестиции.
Проявява интерес да съдейства за насърчаване на бизнес и културните връзки между България и Малдивите и да подпомага българските граждани в страната.
Откриването на консулство, ръководено от почетен (нещатен) консул, и назначаването на г-н Ахмед Заян Абдула Салих за почетен консул ще подпомогне дейността на акредитираното и за Малдивите посолство на България в Делхи и ще способства за развитието на търговско-икономическото сътрудничество, обмена в областта на културата и туризма, както и за защитата на правата и интересите на българските граждани в Малдивите
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: