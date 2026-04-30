Екоминистерството публикува за обществено обсъждане промени в Закона за управление на отпадъците, с които се регламентира механизъм за въвеждане и функциониране на национална депозитна система за опаковки за напитки.

За всички напитки, пускани на пазара в пластмасови бутилки или метални кенове, се предвижда въвеждането на задължителна депозитна такса за опаковката. Тя ще се начислява отделно от цената на продукта и ще бъде определена в евро.

Потребителите ще могат да възстановяват заплатения депозит при връщане на празните опаковки в специално обособени пунктове, част от нова национална депозитна система.

Приложими ли са заплащането и връщането на амбалаж? Отговорите на тези въпроси от председателя на "Активни потребители“ Богомил Николов, гост в предаването на радио ФОКУС "България, Европа и светът на фокус“.

"Ние използваме страшно много бутилки, които после изхвърляме и естествено те замърсяват природата и това налага да се търси по-ефективен начин за тяхното събиране, каквото представлява депозитната система. И щем, не щем ще трябва да я направим тази система“, каза Николов и даде пример:

"Ако си купя една бутилка вода, ще трябва освен цената за търговеца, да дам още 10 цента. Ще мога да си ги получа обратно когато върна здрава бутилка. Много е важно тя да не бъде наранена и с увреден етикет, защото тогава няма да ми я приемат“.

Европейската практика показва, че около 90% от хората връщат бутилките. По думите на Николов системата е трудна за разработване и в нея трябва да участват всички търговци. Производителите на вода и безалкохолни напитки ще трябва да плащат продуктови такси за опаковките, както е и сега. Разликата е, че в момента тези опаковки се събират през специализираните контейнери, но не всички от нас изхвърлят разделно.

Пред водещата Цоня Събчева, председателят на "Активни потребители“ направи важно уточнение:

"Бутилките над 3 литра няма да са обхванати от системата. Същото важи и за стъклените бутилки. Системата ще обхване само по-малките бутилки и кенчетата от алуминий. Ние сме разочаровани от това нещо и настояваме стъклените опаковки също да влязат“.

Богомил Николов припомни и за позабравената вече такса за найлоновите пликчета и торбички, които са не по-малък замърсител в природата.

"Мисля, че те намаляха драстично. Купуват ги хората, но по-рядко. Аз самият имам десетина торбички от плат, с които обикновено отивам в магазина“.

Според Николов трябва да се обърне внимание и на пластмасовите кутии за храна, в които обикновено ни сипват обяда. Това е още един замърсител.

"Шири се едно твърдение, че БАБХ не ни позволява да си носим в офиса съдове от вкъщи, по хигиени съображения. Аз никъде не съм го видял официално това. Пратихме писмо на министъра на земеделието с питане, но така и не получихме отговор“.

Богомил Николов изтъкна, че все още няма яснота къде и колко начесто ще бъдат разположени депозитните машини, но изтъкна, че в закона е записано така, че изводът е, че "във всяко малко павилионче, което предлага бутилирана вода и безалкохолни, би следвало да можем да върнем използваните“.