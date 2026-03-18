Всички очакват промени в правилата за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" в България. Според подготвяни законови изменения, до 2 години може да отпаднат познатите на всички шофьори стикери за предното стъкло и контролните картончета към полицата. Вместо тях информацията за застраховката ще се съхранява и проверява изцяло в електронна система. Тази промяна не успя да премине в Народното събрание, но сега очакванията са това да се случи в следващото такова.Целта на тези промени е да се намали излишната администрация и да се улесни процесът както за шофьорите, така и за застрахователните компании.В момента, когато се сключва застраховка Гражданска отговорност, се издават няколко документа - полица, контролно картонче, Зелена карта и стикер, който трябва да се постави на предното стъкло на автомобила.При новите правила тези физически документи ще отпаднат. Застраховката ще се регистрира директно в електронната система на Гаранционния фонд. Това означава, че информацията за полицата ще се записва веднага и ще бъде достъпна за проверка от КАТ, обяснява за "Труд" Александър Йорданов - Оперативен директор в Диджитъл полиси хъб АД, собственик на платформата за онлайн застраховки и винетки Insurance BG.-Няма да се налага лепене на стикери по стъклото-Няма да се носят допълнителни картончета в автомобила-Зелената карта ще бъде част от самата полица-Застраховката може да се сключва по-бързо, дори изцяло онлайн-Информацията ще се съхранява сигурно в електронна система-По-лесно управление на полицитеДруга важна промяна е свързана с управлението на самата застраховка. Вместо да се пазят хартиени документи, всички данни ще бъдат налични в електронен регистър.-да се провери дали застраховката е валидна-да се следи кога изтича полицата-да се поднови застраховката навремеШофьорите ще могат да получават информация за полицата си много по-бързо и удобно.Промени се предвиждат и за т.нар. зелена карта, която се използва при пътуване в чужбина. В момента тя се издава като отделен документ и има специален холограмен стикер.Според новите правила зелената карта ще бъде включена директно в застрахователната полица. Това означава, че няма да има отделен документ и няма да е необходим холограмен код. Всички данни ще бъдат част от една обща система. Така ще се намали броят на документите, които шофьорите трябва да получават и съхраняват.Контролът на пътя също ще стане по-лесен. Вместо да се гледа дали има стикер на стъклото, проверката ще се прави чрез регистрационния номер на автомобила.Полицията и камерите за контрол на трафика ще могат директно да проверяват в електронната система дали автомобилът има валидна "Гражданска отговорност".Ако тези промени бъдат приети, системата ще стане по-опростена и по-модерна. Шофьорите няма да се занимават с излишни хартиени документи, а застраховките ще се управляват по-лесно чрез електронни регистри.Така България ще направи още една стъпка към дигитализация на административните услуги и по-удобно обслужване на гражданите.