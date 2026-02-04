Общинският съвет в Русе взе решение, според което държавата ще плати 10 милиона евро на частен инвеститор, за да може общината да стане собственик на големия буферен паркинг по пътя за "Дунав мост". Тя притежава терена, даден за изграждане на паркинг през годините, когато тировете изчакваха да преминат моста и задръстваха всички пътища в града.
През 2022 г. паркингът беше построен като на него има и няколко обслужващи сгради. Инвеститорът беше задължен да плаща наем за 30 години. След като страната ни стана член на Шенген и вече няма чакащи камиони, паркингът стои празен и фирмата, която го стопанисва, е склонна да се откаже от договора, ако ѝ бъдат върнати направените инвестиции.
Общинският съветник от ПП-ДБ в Русе Деян Герасимов е един от противниците на сделката, която по думите му няма никаква причина да се случва точно сега.
"Мисля, че създадохме много порочен прецедент в българската политическа история. Общински съвет, кмет и държавни институции са поставени на колене и пред ултиматум от частен оператор – да се откажат доброволно от бъдещи вземания. Става въпрос за 7,5 милиона евро за оставащите 27 години от договора", заяви той в ефира на NOVA. Герасимов допълни, че няма "хипотеза да се търси някаква форма на придобиване или разваляне на договора".
Общинският съветник от БСП в Русе Иван Иванов е един от тези, които са подкрепили сделката. "До преди няколко години имахме сериозен проблем. Бяхме задръстен град. Това не е наш, а републикански проблем. Занимавахме многократно държавата, която предложи да отпусне 3 милиона лева за паркинг за 70 тира. Това беше полезен подход за града, който реши проблема", обясни той.
По думите му единственият проблем на сключения договор бил, че Русе се е лишил от един "хубав терен" за 30 години. "Сега ни се предлага да си го възстановим – заедно с инвестицията за него, без да вадим нито евро от бюджета на общината", подчерта съветникът от БСП.
И допълни: "Винаги кмета на общината дава предложенията, след като много добре ги проучи. И след като държавата заявява готовност да ги финансира – ние не можем да не подкрепим това".
Областният управител на Русе Драгомир Драганов заяви, че още по време на правителството на Димитър Главчев преди две години е дал три становища във връзка с влизането на България в Шенген.
"Имаше 6-месечен пробен период, в който всички институции, които бяха на границата между България и Румъния - трябваше да се изнесат от граничния път. Моето предложение беше – да се вземе този обществен паркинг, за да се настанят НАП, ТОЛ системите и "Митниците", защото по пътя Русе –Бяла няма достатъчно отбивки, на които да се правят проверките на анализ на риска. Становището на Областната управа беше съгласувано с всички тези институции и беше изпратено до Министерския съвет, Министерство на финансите. МРРБ, АПИ и други институции, за да бъде намерено място, на което да бъдат дислоцирани", посочи той.
Драганов обясни, че Общинският съвет трябва да вземе решение – като собственик на този терен, да го придобие. "Надявам се на днешното заседание на МС или на следващото – да бъде взето решение да се включи тази точка за разглеждан и държавата да направи един жест към Русе", подчерта областният управител.
Ще плати ли държавата 10 млн. евро за частния тир паркинг край Русе?
© NOVA
Още от категорията
/
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
08:39
Политически анализатор: ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.