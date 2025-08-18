Новини
Ще разширят ли правомощията на медицинските специалисти в градини и училища?
Автор: Екип Ruse24.bg 16:18
© iStock
Проект разширява и разписва по-ясно компетентностите на медицинските специалисти, работещи в лекарските кабинети в детските градини и училищата. Проектът е в режим обществено обсъждане.  Информацията, до която медицинските специалисти биха имали достъп през Националната здравно-информационна система, ще е безценна. Сега се издават здравно-профилактични карти от педиатрите, които често се забавят и не съдържат достатъчно информация. Тоновете хартия са много.

Това обясни пред БНР Десислава Ценова, медицински специалист в 107 ОУ в София и председател на организацията на фелдшерите и лекарските асистенти в София.

За началото на тази учебна година това няма да сработи, но от догодина хартиените носители може да отпаднат, посочи тя.

И в момента го има задължението медицинските специалисти да провеждат профилактични здравни беседи, уточни Цанова.

В новия проект е заложена важна промяна за броя деца, за които има изискване да имат достъп до медицински специалист. Сега това са 800, предлага се в бъдеще това да важи за всеки детски колектив.

Звучи чудесно да има единна система, през която да може да се вижда статусът на едно дете, да няма минимум брой деца за назначаване на специалист, коментира в предаването "Преди всички" Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация "Родители", представляваща и позицията на Националната мрежа за децата."Има добри предложения. Въпросът е как се обезпечават на практика."

Медицински специалист, който обикаля няколко училища, е практика, която съществува и в други сфери: ресурсни учители, психолози. Това не е пълноценна връзка, подчерта тя.

Алексиева разгледа темата в по-широк контекст – как се мотивират младите хора да завършват подобни специалности.

Двете мнения чуйте в звуковия файл.






