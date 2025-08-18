ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ще разширят ли правомощията на медицинските специалисти в градини и училища?
Това обясни пред БНР Десислава Ценова, медицински специалист в 107 ОУ в София и председател на организацията на фелдшерите и лекарските асистенти в София.
За началото на тази учебна година това няма да сработи, но от догодина хартиените носители може да отпаднат, посочи тя.
И в момента го има задължението медицинските специалисти да провеждат профилактични здравни беседи, уточни Цанова.
В новия проект е заложена важна промяна за броя деца, за които има изискване да имат достъп до медицински специалист. Сега това са 800, предлага се в бъдеще това да важи за всеки детски колектив.
Звучи чудесно да има единна система, през която да може да се вижда статусът на едно дете, да няма минимум брой деца за назначаване на специалист, коментира в предаването "Преди всички" Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация "Родители", представляваща и позицията на Националната мрежа за децата."Има добри предложения. Въпросът е как се обезпечават на практика."
Медицински специалист, който обикаля няколко училища, е практика, която съществува и в други сфери: ресурсни учители, психолози. Това не е пълноценна връзка, подчерта тя.
Алексиева разгледа темата в по-широк контекст – как се мотивират младите хора да завършват подобни специалности.
Двете мнения чуйте в звуковия файл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: