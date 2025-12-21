Ще спрат ли блокадите на гръцките фермери по празниците?
Забавянията, посочва ekathimerini, са свързани с продължаващо разследване на агенцията за земеделски плащания Opekepe, свързано с предполагаеми фалшифицирани декларации за земя и добитък, използвани за получаване на субсидии за земеделие от ЕС.
Отговорът на правителството обаче е: "Отворени сме за диалог".
На фона продължаващото недоволство, празниците наближат все повече, опашките от тирове по границите и притеснението на хората стават все по-големи.
Някои фермерски групи обявиха, че ще разблокират магистралите от вторник до петък, за да улеснят коледните пътувания, преди да преосмислят действията си преди Нова година. В Ахая фермерите поддържат блокадата Егликада на големия околовръстен път на града — част от магистралата Олимпия Одос — за 14-ти ден. За да улеснят пътуването по време на празниците, планират да отворят по една лента във всяка посока във вторник и сряда.
Фермерите също заявиха, че пътят към летище Македония в Солун ще остане затворен през следващата седмица, тъй като преговорите с полицията все още не са приключили. Пътуването до и от летището се осъществява по националния път Солун–Неа Мудания и кръстовището Терми.
