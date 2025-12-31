Сподели close
Това не е обикновена Нова година за евросемейството. Приветстваме България като нов член на еврозоната. Това заяви във видеообръщение, публикувано във Facebook, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард часове преди еврото да се превърне в официална валута за българските граждани.

"Тя ще бъде 21-вия член и сме радостни, че можем да приветстваме всички българи в еврозоната. Обещавам, че ще вдигна тост за този момент, разбира се с хубаво българско вино, за да отпразувам повода", каза още тя.

ФОКУС припомня, че по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също се изказа в платформата Х относно влизането на България в еврозоната.

