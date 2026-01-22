Ще влязат ли промените в Изборния кодекс за гласуване в пленарна зала?
Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисията депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства. Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване, пише NOVA.
