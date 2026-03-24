Предложенията на Международната агенция за енергията за намаляване на потреблението на петрол заради кризата, предизвикана от конфликта в Близкия изток, могат да имат ограничено приложение в България. Това коментираха експертът по човешки ресурси Мария Стоева и пътният експерт Георги Златев.Според Стоева дистанционната работа е ефективен инструмент за намаляване на пътуванията, но към момента се използва ограничено. По официални данни едва около 2% от работещите у нас работят от разстояние, което показва значителен неизползван потенциал. В същото време тя подчерта, че в транспортния сектор подобна мярка е трудно приложима, тъй като дейността изисква физическо присъствие.По думите ѝ компаниите трудно могат да наложат използването на обществен транспорт или споделено пътуване, като един от малкото работещи подходи остава организирането на ведомствен транспорт. Стоева отбеляза още, че връщането на служителите в офисите през последните години допълнително ограничава възможностите за намаляване на трафика.Пътният експерт Георги Златев посочи пред NOVA NEWS, че част от препоръките вече се прилагат неформално. Намаляването на скоростта например води до по-нисък разход на гориво, като разликата във времето за пътуване е минимална. По думите му все повече шофьори осъзнават този ефект и променят поведението си на пътя.Златев подчерта, че използването на обществен транспорт и организиран превоз на служители може да има реален ефект, особено при големи работодатели. Той обаче определи като трудно приложими идеи като ограничаването на движението на автомобили по четни и нечетни номера, тъй като много домакинства разполагат с повече от един автомобил.И двамата експерти са категорични, че алтернативните форми на придвижване ще стават все по-актуални. С настъпването на топлите месеци се очаква по-широко използване на велосипеди и други икономични превозни средства – тенденция, която вече е утвърдена в големи европейски градове.Според тях реалното намаляване на потреблението на горива ще зависи както от институционални мерки, така и от личния избор и поведението на гражданите.