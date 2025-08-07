© виж галерията Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник “Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на ПП "Шуменско плато". Това съобщават от полицията в областния град.



На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.



Сигнал за пожара е подаден около 19:30 часа.



Не е ясно какво е състоянието на черната пантера или леопард и дали е все още е на територията на ПП "Шуменско плато".