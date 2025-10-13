Новини
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
Автор: Борислава Благоева 23:03Коментари (0)0
©
Прокуратурата на Швеция днес прекрати окончателно делото за прекъсването на подводен кабел между Латвия и Швеция от български кораб през февруари тази година, като представи заключения, че става въпрос за инцидент и посочи технически неизправности на плавателния съд като причина за събитието, предава РИА Новости, позовавайки се на пресслужбата на агенцията.

Според пресслужбата, делото е образувано срещу българския кораб за насипни товари "Вежен“, който е бил заподозрян в повреда на кабела на 26 януари тази година. Швеция незабавно е задържала българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.

"Днес прокурорът реши да прекрати предварителното разследване на кораба, заподозрян в саботаж на комуникационния кабел между Швеция и Латвия в Балтийско море“, обяви пресслужбата.

Прокуратурата уточни, че повредата на кабела е инцидент, допринесен от метеорологичните условия и неизправност в оборудването на кораба.

"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист.

През февруари шведският премиер Улф Кристерсон обяви, че Швеция разследва друга повреда на подводен кабел в Балтийско море.

Шведската брегова охрана съобщи тогава, че властите са изпратили кораб до мястото на предполагаемата повреда на кабела източно от остров Готланд. Според бреговата охрана инцидентът вероятно се е случил в изключителната икономическа зона на Швеция.






