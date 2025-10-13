ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
Според пресслужбата, делото е образувано срещу българския кораб за насипни товари "Вежен“, който е бил заподозрян в повреда на кабела на 26 януари тази година. Швеция незабавно е задържала българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.
"Днес прокурорът реши да прекрати предварителното разследване на кораба, заподозрян в саботаж на комуникационния кабел между Швеция и Латвия в Балтийско море“, обяви пресслужбата.
Прокуратурата уточни, че повредата на кабела е инцидент, допринесен от метеорологичните условия и неизправност в оборудването на кораба.
"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист.
През февруари шведският премиер Улф Кристерсон обяви, че Швеция разследва друга повреда на подводен кабел в Балтийско море.
Шведската брегова охрана съобщи тогава, че властите са изпратили кораб до мястото на предполагаемата повреда на кабела източно от остров Готланд. Според бреговата охрана инцидентът вероятно се е случил в изключителната икономическа зона на Швеция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: