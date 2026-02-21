Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
От рубриката "Еврото - въпроси и отговори" става ясно, че най-сериозен скок през януари се наблюдава при стоки и услуги в сектора "Лични грижи и социална защита“ - с 1,8%, както и в ресторанти и хотели - с над 1,5%. При хранителните продукти и безалкохолните напитки, които са най-следената потребителска група, поскъпването е под 1%. Междувременно облеклото и обувките поевтиняват с около 4%, а информационните и комуникационни услуги – с под 0,5%.
Личната инфлация на наблюдаваните продукти, включително хляб, мляко, свинско месо и яйца, показва лек спад през януари спрямо декември, основно заради поевтиняването на яйцата. "Нашата потребителска кошница през януари поевтинява с 1,8% спрямо декември“, уточнява NOVA.
Студенти от Медицинския университет в Пловдив сигнализираха за поскъпване на менюто в стола им с до 50%, като след проверка на КЗП цените са върнати на нивата от 2025 г. Подобни сигнали има и за Рилския манастир и китайски ресторант в София, където проверките на Комисията за защита на потребителите продължават.
