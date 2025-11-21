Силна буря с градушка връхлетя един град в България
© MeteoBalkans
Градушката, която на места достигна размерите, колкото лешник, предизвика затруднения в движението и принуди хората да потърсят незабавен подслон. По първоначални данни има залети участъци в по-ниските улици.
