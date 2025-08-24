Новини
Силно земетресение във Вранча тази сутрин
Автор: Петър Дучев 08:35Коментари (1)61
©
Земетресение е регистрирано тази сутрин в планината Вранча тази сутрин. Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) отчита трус с магнитуд от 4 по скалата на Рихтер.

Той е на 2 км от малкото румънско градче Нережу и 66 от Бузъу, който е с население 130 000 души.

Земетресението е отчетено в 7:15 часа местно и българско време. Дълбочината му е 130 км.

Трусът е регистриран и от Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Явно някой е бягал от часовете по география!? От кога планината Вранча е във България,Г-н Дучев?? :)
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
