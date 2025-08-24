ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение във Вранча тази сутрин
Той е на 2 км от малкото румънско градче Нережу и 66 от Бузъу, който е с население 130 000 души.
Земетресението е отчетено в 7:15 часа местно и българско време. Дълбочината му е 130 км.
Трусът е регистриран и от Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
