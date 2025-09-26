ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силви Кирилов: България е изпълнила няколко програми за превенция на хроничните незаразни болести
Тази среща е част от инициативите за постигане на Дневен ред 2030 на ООН, а именно намаляване с една трета до 2030 г. на предотвратимата смъртност от незаразни болести чрез превенция и лечение, както и подобряване на психичното здраве и благосъстояние. Редица държавни и правителствени глави, министри на външните работи и министри на здравеопазването представиха вижданията на своите държави по посочената тематика.
Министър Кирилов представи страната ни във форума и даде висока оценка от името на България за усилията на ООН по отношение на превенцията и контрола на хроничните незаразни болести в контекста на постигане на Целите за устойчиво развитие. По думите му споделянето на общи принципи, опит и добри практики е безценно.
По време на своето изказване доц. Кирилов изтъкна, че страната ни е изпълнила няколко последователни Национални програми за превенция на хроничните незаразни болести, следвайки междусекторния подход и фокусирайки се върху ограничаване на рисковите фактори, ранното откриване, мониторинга и оценката на разпространението на водещите незаразни болести. Той подчерта, че новата програма е предвидена за следващия петгодишен период.
Успешното развитие на мрежата от здравни медиатори в България също беше отбелязана като ключов подход към успеха на действията на национално ниво, а предстоящият старт на 2 скринингови кампании – за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка, беше очертан като значително разширяване на възможностите за превенция на онкологичните заболявания.
Министърът подчерта, че включването на оралното здраве е неизменна част от дейностите по превенция и контрол на хроничните незаразни болести и напомни за приетата през 2024 г. Декларация за създаване на Глобална коалиция за орално здраве.
"България изразява увереност, че подобряването на превенцията и контрола на незаразните болести и повишаването на ефективността на международното сътрудничество в областта на здравеопазването ще доведат до подобряване на здравето и благосъстоянието на световно ниво" – каза в заключение здравният министър.
