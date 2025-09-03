ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
По думите му вече не е необходимо вече родителите да носят здравните профилактични карти на децата си, нито да предоставят т. нар. контактни бележки. "Цялата информация е налична в НЗИС", посочи Кирилов.
Министърът на електронното управление Валентин Мундров коментира, че са успели да изпълнят ангажимента си към родители, учители и лекари. "Надявам се тази дигитална трансформация повече да присъства в нашия живот. Призовавам всички родители да инсталират приложението еЗдраве и чрез него да следят освен своя и здравния статус на техните деца", призова Мундров.
"Всички деца, които са преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г., няма да е необходимо сега да предоставят медицински бележки. Тази информация ще бъде получавана електронно. Самата здравна карта не означава, че отпада изискването за профилактични прегледи – ако те не са направени вече, трябва да бъдат извършени до края на този месец. Здравно-профилактичните карти включват данни за ръст, тегло, алергии и заболявания. Достъпът до тях ще бъде ограничен", поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.
Повече подробности от тримата министри във видеото.
