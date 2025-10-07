Силви Кирилов: Инвестициите в здравната система са инвестиции в живота

© Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм откри обновената Клиника по детска ортопедия в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев“, както и новия ядрено-магнитен резонанс.



За закупуването на съвременната апаратура и ремонт на прилежащите помещения Министерството на здравеопазването е инвестирало общо 3 659 000 лв., а реновирането на Клиниката е заплатено със собствени средства на лечебното заведение.



"Инвестициите в здравната система са инвестиции в живота. Те спомагат за осигуряването на равнопоставен достъп до ефективни медицински дейности на високо ниво“, заяви министър Кирилов и посочи, че именно затова модернизирането на лечебните заведения в страната е водещ приоритет в работата на Министерството.



Министър Кирилов изказа признателност към екипа на Специализирана Болница за Активно Лечение по Ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев" за общите усилия за усъвършенстване на медицинската практика в България.